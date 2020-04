Verschwörungstheoretiker will „gottähnliches Wesen“ vor der Sonne gesichtet haben - Video

Der Ufo-Enthusiast will ein „intelligentes Wesen“ entdeckt haben, das im Weltraum schwebte. Ihm zufolge soll dieses Objekt bis zu 1,5 Kilometer breit sein und eine Ufo-ähnliche Form haben.

Bei der Analyse des Bewegungsmusters kommt er zu dem Schluss, dass es sich dabei um einhandle.

Der Forscher behauptet auch, dass sich dieses Objekt in Lichtgeschwindigkeit bewegen kann und sich von Sonnenenergie ernährt.

„Sind sie Götter? Vielleicht sind sie es ja in unserem Verständnis, was ein Gott ist. Aber Gott der Schöpfer ... Das denke ich nicht… Ihr fragt, wo sind die Arme und Beine bei der Spezies? Wozu sollte ein allmächtiges Wesen Arme, Beine oder einen Kopf brauchen? Wir Menschen sehen die Dinge so, als müsste alles nach unseren Regeln geschehen, aber das Universum hat eigene Regeln, unsere kümmert es nicht“, schreibt Waring in seinem Blog.

Laut dem Ex-Nasa-Mitarbeitersind die meistennichts anderes als „Weltraumschuppen“, die vor den Kameras schweben.

Diese Schuppenflecken können alles Mögliche sein, von abgesplitterten Farbresten, die ziellos in der Schwerelosigkeit treiben, bis zu abgebrochener ISS-Isolierung.

