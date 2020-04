„Corona-Mobil“: Merkel steigt auf neue Dienst-Karosse um – Video

Zu einer Sitzung im Bundestag wurde Angela Merkel mit einem VW-Multivan gefahren. Dies sorgte bei den Reportern für Aufsehen.

Die Auswahl des Autos verbindet man unter anderem mit der Corona-Krise.

So soll in diesem Wagen der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen der Kanzlerin und dem Fahrer eingehalten werden.

Coronavirus in Deutschland

In Deutschland stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die Zahl der Infizierten um 2352 auf 148.046 (Stand: 23.04.2020, 00:00 Uhr). Das Institut meldet 215 neue Todesfälle. Damit sind insgesamt 5094 Menschen an Covid-19 gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 103.300 Menschen – das sind rund 3800 mehr als am Vortag.

dd/ae