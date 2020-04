75. Jahrestag des Sieges: Riesiges "St.-Georgs-Band" über US-Stadt - Video

„Das 30 Meter lange und drei Meter breite Band wurde drei Stunden lang von einem Flugzeug über Chicago und dem Michigansee gezogen“, wird Igor Kotschan, der Präsident vom Verein „Russische Jugend Amerikas“, von dem russischen Fernsehsender Swesda zitiert.

Das einzigartige Band wurde ihm zufolge von einer US-Firma speziell für die Aktion hergestellt. Es ist viel größer als gewöhnliche Werbebanner, die man öfters über US-Städten beobachten kann.

Die Gedenk-Aktion „St.-Georgs-Band“ wird auch in anderen US-Städten stattfinden. So kann man das St.-Georgs-Band am 30. April am Himmel über Dallas im US-Bundesstaat Texas beobachten. Am 4. Mai findet die Aktion über San-Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Am 9. Mai soll das Band über zentrale Teile von New York gezogen werden.

„Leider werden wir dieses Jahr nicht die Bänder auf den Straßen verteilen. Deswegen werden wir diese in den Geschäften liegen lassen, damit alle Interessenten sie mitnehmen können“, fügte Kotschan hinzu.

Das Georgsband gilt in Russland als Symbol für das Gedenken der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Helden.

dd/tm