Riesen-Jenga mit einem Tesla spielen – Video

Dieses Spiel ist das klassische Jenga in moderner Aufmachung: Statt ruhiger Hand kommt ein Tesla Model X zum Einsatz.

Die Regeln des Spiels sind einfach: Man zieht Jenga-Steine aus dem Turm, ohne diesen umzuwerfen. Als Steine dienen große Pappkartons, die auch einen Bonus haben: Für einige Schachteln bekommen Spieler einen Gewinn, für andere ernten sie eine Niete.

Aus dem Jenga-Turm müssen diese aber mittels eines Tesla Model X gezogen werden.

Das Tesla Model X ist ein allradgetriebener Pkw mit elektrischem Antrieb. Es wurde am 9. Februar 2012 in Los Angeles als Design-Prototyp vorgestellt und wird seit dem 29. September 2015 an Kunden ausgeliefert.

Das Model X Performance soll 2,8 Sekunden brauchen, bis es 100 Stundenkilometer erreicht.

