Verkehrspolizei in Südrussland stoppt Autoverkehr wegen Entenfamilie – Video

Ein Polizist in der südrussischen Stadt Krasnodar hat den regen Verkehr auf einer Straße angehalten, damit eine Entenfamilie die Straße ruhig und sicher überqueren kann. Ein entsprechendes Video ist in den russischen sozialen Netzwerken viral geworden.

Die Aufnahmen zeigen, wie der Ordnungshüter ein Verkehrsschild bewegt, um den Autoverkehr zu stoppen und eine Ente mit ihren Küken an den gegenüberliegenden Straßenrand zu begleiten.

Der Vorfall soll sich am 21. April in der Nähe eines Polizeikontrollpunktes ereignet haben, der angesichts der Coronavirus -Pandemie eingerichtet worden war, um Bewegungseinschränkungen umzusetzen. Drei Tage später wurde das Video veröffentlicht, das Ende April in dem russischsprachigen Internet-Segment viral wurde.

Die Enten erreichten nach Angaben der Polizei sicher ihr Ziel, und zwar einen Teich, der wenige hundert Meter entfernt war.

asch/ae