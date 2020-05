Mike Tyson haut Fans mit seiner Schlaggeschwindigkeit um – Video

Die höchstgelegene 5G-Basisstation der Welt am Mount Everest, dem höchsten Gipfel der Erde, ist am Donnerstag in Betrieb genommen worden, berichtet die Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag. Dank ihrer Abdeckung soll selbst auf dem Gipfel der Internet-Empfang möglich.