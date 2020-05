Trotz Infektionsrisiko: Tausende Chinesen drängen auf Berg für Sonnenaufgang am 1. Mai - Video

Ungeachtet der sozialen Distanzierung haben sich fast 30.000 Menschen am 1. Mai auf dem Berg Tai Shan versammelt, um den Sonnenaufgang zu genießen, wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet. Amateur-Aufnahmen zeigen, wie groß der Andrang der Besucher war.

Am 1. Mai musste der Verkauf von Tickets für den Aufstieg auf den Berg Tai Shan gestoppt werden, nachdem die tägliche Besucherkapazität von 29.000 Menschen erreicht worden war.

Der Berg Tai oder Tai Shan in der Provinz Shandong ist einer der berühmtesten heiligen Berge Chinas.

Um den Gipfel dieses Berges zu erreichen, gibt es die Möglichkeit, zu Fuß zu gehen, denn auf den Berg führt eine neun Kilometer lange Treppe mit insgesamt 6293 Stufen.

Neben dem Weg bringt eine Seilbahn die Besucher fast direkt auf den Gipfel des Tai Shan.

Seit 1987 gehört der Berg zum Weltkulturerbe der Unesco.

Zuvor war berichtet worden, dass nach mehr als drei Monaten der Schließung wegen des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus in China der Kaiserpalast in Peking und die Große Mauer wieder für Besucher geöffnet worden sind. Am Freitag öffneten auch Parks und Museen ihre Tore. Jedoch wurde die Zahl der Besucher stark begrenzt.

Die chinesische Gesundheitskommission meldete am Freitag landesweit nur zwölf neue Corona-Fälle, davon sechs bei heimkehrenden Bürgern. Dabei wird seit mehr als zwei Wochen kein Todesfall mehr gemeldet.

dd/mt