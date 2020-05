Gottesanbeterin macht mit „Mörder-Hornisse“ kurzen Prozess – Video

In den USA und Kanada sind die ersten Exemplare der aus Asien stammenden Hornissenart Vespa Mandarinia, auch „Mörderhornisse“ genannt, gesichtet worden. Die Insekten beißen Bienen den Kopf ab, ihre Stiche können für Menschen tödlich sein. Doch gegen eine Gottesanbeterin hat die Riesen-Hornisse keine Chance, wie diese Bilder zeigen.

Die Ausbreitung der Asiatischen Riesenhornisse in Nordamerika ist aktuell in den Schlagzeilen. Die sogenannten Mörderhornissen, die vorwiegend auf dem asiatischen Kontinent verbreitet sind, machen jetzt Imkern in den USA und Kanada Sorgen. Denn die Insekten stellen eine Gefahr für Bienenvölker dar. Die Riesenhornissen töten Bienen auf eine besonders grausame Weise, indem sie ihnen den Kopf abbeißen.

Doch wie in einem kürzlich im Netz aufgetauchten Video zu sehen ist, kann eine Riesenhornisse von einerauf gleiche Weise überwältigt werden.

Die Bilder zeigen, wie eine Gottesanbeterin eine Hornisse angreift und mit dieser kurzen Prozess macht.

Asiatische Riesenhornissen (Vespa mandarinia) sind auch für den Menschen gefährlich. In Japan gibt es durchschnittlich 40 Todesopfer pro Jahr aufgrund allergischer Reaktionen auf die Stiche des Insekts zu beklagen.

dd/ae