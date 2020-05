Video aus dem Cockpit der Su-25 beim Überfliegen Moskaus aufgetaucht

Die veröffentlichten Aufnahmen aus dem Cockpit einer Su-25-Maschine zeigen die russische Hauptstadt aus der Luft. Die Su-25 flogen als die letzten über Moskau und stießen dabei Rauchspuren in den Farben der Nationalflagge über der Stadt aus.

Су-25 над Москвой



Angesichts der Ausbreitung derwurden alle Massenveranstaltungen in Russland abgesagt, darunter auch die Feierlichkeiten anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges.

In Moskau sowie in mehreren Städten Russlands fanden jedoch am 9. Mai Luftparaden statt.

Über dem Roten Platz flogen 75 Maschinen, was den 75. Jahrestag des Sieges symbolisieren sollte.

