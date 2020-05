SARS-CoV-2: Russische Spezialisten präsentieren 3D-Modell – atemberaubendes Video

In einem kurzen Video ist zunächst das Virus in seiner vollen Größe zu sehen, danach wird detailliert gezeigt, woraus es besteht. Nämlich aus einem RNS-Strang, einer Virushülle und Matrixproteinen. Untermalt wird die Darstellung mit der Erklärung, wie der Erreger den Menschen beeinflusst.

Mit bunten Farben sind jene Proteine markiert, die vom Virus-Genom kodiert sind. Die graue Farbe entspricht Strukturen, die vom Virus aus der Wirtzelle entnommen wurden.

Medienberichten zufolge nahm die Umsetzung des Projektes etwa drei Monate in Anspruch. Die Visualisierung erfolgte auf Basis von wissenschaftlichen Angaben über das Coronavirus und Kommentaren von Virologen.

Coronavirus-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb weniger Monate über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Laut aktuellen Angaben der Johns Hopkins University wurden weltweit mehr als 4,4 Millionen Corona-Fälle und über 302.000 Todesopfer registriert.

