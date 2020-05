Von Luftballon aus: Überwachung der Selbstisolation bei Moskau – Video

„Im Moskauer Gebiet setzt die Nationalgarde zur Gewährleistung der erforderlichen Rechtssicherheit und zur Durchführung von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus das Überwachungssystem „OKO“ (zu dt. „Auge“) ein, das an einem Luftballon montiert ist. Das System ermöglicht eine Videoüberwachung aus einer Höhe von 300 Metern und deckt einen Radius von fünf Kilometern ab“, steht es in der Mitteilung geschrieben.

Auch wird betont, dass die Waldzonen von den Militärs patrouilliert werden.

Mithilfe des Systems werden Rechtsverstöße, darunter auch Verletzungen der Selbstisolation, an die Patrouillen übermittelt, die entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten.

Laut der Behörde war das Überwachungssystem „OKO“ von der Nationalgarde für die Sicherheitsgewährleistung bei wichtigen Massenveranstaltungen, wie der Fußball-WM 2018 oder der internationalen Luft- und Raumfahrtmesse MAKS, im Einsatz gewesen.

Coronavirus in Russland

Laut dem Operativstab zur Vorbeugung und Bekämpfung der Corona-Infektion liegt die Gesamtzahl der Corona-Infizierten in Russland, also in 85 Subjekten, nach dem aktuellen Stand vom 17. Mai, bei 281.752. Bislang wurden insgesamt 2631 Todesfälle registriert. Insgesamt gelten 67.373 Patienten als von Covid-19 geheilt.

