Trägerrakete bringt geheimen US-Militärapparat ins All – Video

Die Trägerrakete Atlas V hob um 09.14 Ortszeit vom Startplatz Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab.

Es ist bereits die sechste Mission des Raumschiffs X-37B im All. Bei dem aktuellen Einsatz sollen unterschiedliche Experimente durchgeführt werden. Im Auftrag der Nasa sollen die Auswirkungen der Weltraumstrahlung auf Saatgut erforscht werden.

Unter anderem soll derder Air Force Academy ausgesetzt werden. Zudem ist ein Experiment geplant, wobei Sonnenlicht durch einen sogenannten Mikrowellen-Laser inwerden soll. Die gewonnene Energie soll anschließend zur Erde übertragen werden.

X-37B wurde ursprünglich im Auftrag der Nasa von Boeing Phantom Works, einem Tochterunternehmen von Boeing, entwickelt.

Erstmals zum Einsatz kam X-37B im Jahr 2010. Mit seiner fünften Mission, die am 7. September 2017 begann, stellte das Shuttle mit 780 Tagen einen Rekord beim Aufenthalt im All auf. Der Gleiter soll damals drei Satelliten ausgesetzt haben. Die Landung am Kennedy Space Center in Florida erfolgte am 27. Oktober 2019.

2018 hatte sich der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, zu Vermutungen geäußert, dass die Amerikaner an Bord der X-37B Technologien zur Entwicklung vontesten.

Seiner Ansicht nach kann X-37B als Waffenträger eingesetzt werden. Rogosin zufolge versteht man in Moskau sehr gut, dass die Amerikaner nie offiziell zugeben würden, dass X-37B Waffen an Bord nehmen könnte. „Wir werden unsererseits jegliche öffentlichen Erklärungen vermeiden, aber uns ist klar, dass das durchaus möglich ist, vielleicht sogar Massenvernichtungswaffen.“

Dass dieses Projekt militärische Zwecke verfolgen könnte, bestätigte auch die frühere US-Luftwaffenministerin Heather Wilson. Ihr zufolge macht die überdurchschnittliche Manövrierfähigkeit von X-37B andere Länder „verrückt“.

