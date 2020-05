Trump feiert sich als heldenhafter US-Präsident aus „Independence Day“ – Video

US-Präsident Donald Trump, der zurzeit wegen seines Umgangs mit der Corona-Pandemie in der Kritik steht, hat einen Twitter-Beitrag geteilt, in dem er heldenhaft in Szene gesetzt wird. Dabei handelt es sich um eine Szene aus dem Blockbuster „Independence Day“ aus dem Jahr 1996. Der Clip sorgt für Aufsehen.