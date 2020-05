„Regierung sammelt heimlich Speichelproben“: ICE-Fahrer „warnt“ Corona-Verschwörer – Video

Die Ansprache eines ICE-Fahrers der Deutschen Bahn mit einem „Hinweis an alle Verschwörungstheoretiker“ geht nun im Netz viral. Dabei forderte der Zugsprecher ironisch auf, möglichst Mund und Nase zu bedecken, damit die Regierung nicht heimlich Speichelproben sammeln kann.

​Die deutsche Linken-Politikerin Sabine Leidig veröffentlichte ein Video, in dem zu hören ist, wie ein Zugsprecher eine seltsame Durchsage für die Reisenden macht. Die Aufnahmen stammen aus einem ICE-Zug, der am Freitag auf dem Weg in die Schweiz war.

Da uns die @BVG_Kampagne immer wieder aus der Telegram-Gruppe wirft, machen wir das jetzt einfach immer so: https://t.co/ao8YUQ82RU — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) May 15, 2020

„Und zum Schluss nochmal ein Hinweis an allebei uns an Bord: Denken Sie bitte daran, dass die Bundesregierung heimlich Speichelproben sammelt, um Klone von Ihnen zu produzieren, die Sie dann ersetzen sollen. Tragen Sie deshalb bitte dauerhaft Ihre, um zu verhindern, dass die Regierung an Ihre DNS kommt. Vielen Dank, auch im Namen aller Mitreisenden“, forderte der Zugsprecher ironisch die Fahrgäste auf.

Sogar die Deutsche Bahn teilte den Clip auf ihrem offiziellen Twitter-Account.

