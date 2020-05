Mann bricht in Museum ein und legt Kopf in Dino-Maul – Video

Dieser dreiste Museumsbesuch hat für einen Mann in Australien unangenehme Folgen. Wegen Selfies mit einem Dino-Skelett wird er nun angeklagt.

Ein Australier ist am Wochenende in das Australische Museum in Sydney eingebrochen, das wegen Renovierungsarbeiten bis August geschlossen ist.

Wie die Privat-Tour des Australiers durch das Museum verlief, filmten die Sicherheitskameras. Der Nachrichtensender „7News Sydney“ veröffentlichte die Bilder auf Facebook.

Die Aufnahmen zeigen, wie der Mann zuerst vor einemfür einposiert. Dann legt er seinen Kopf in das Reptil-Maul und schießt ein Erinnerungsfoto.

Daraufhin macht er Bilder von anderen Ausstellungsstücken. Später erscheint er mit einem Cowboy-Hut im Bild. Auf der Besichtigungstour soll der Australier auch ein Exponat gestohlen haben.

Die Polizei nahm den Mann am Sonntag fest. Nun wird gegen ihn wegen Einbruchs und unerlaubten Betretens ermittelt.

dd/sb