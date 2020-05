Bär läuft in russischer Stadt auf Straße und beißt Mann in die Hüfte - Video

In der russischen Stadt Jaroslawl ist ein Bär auf einer Straße herumgelaufen. Das Tier griff dabei einen Mann an und biss ihn in die Hüfte, wie die Zeitung „Kommersant“ berichtet.

Die Bären-Attacke ereignete sich demnach in der Nacht auf den 18. Mai in der Stadt Jaroslawl. Das Wildtier kam aus dem Wald und griff den Einheimischen Namens Jewgeni Solotow an. Dabei biss der Bär ihn in die Hüfte. Ein Taxifahrer, der zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe war, eilte dem Mann zu Hilfe.

„Ich bin eine Straße entlang gelaufen, als mir der Bär, der hinter einem Baum war, entgegenkam. Ich blieb stehen. Ich sah keinen Ausweg. Er sprang mich an und biss mich. Ich konnte kaum aufrecht stehen. Da begann ein Taxifahrer auf einem Parkplatz hinter mir zu hupen und mit den Scheinwerfern zu blinken“, wird der Mann von der Zeitung zitiert.

Der angegriffene Mann wurden von dem Taxifahrer in eine Unfallstation gebracht.

Das Tier wurde später auch auf Video aufgenommen. Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, wie der Bär auf Straßenbahngleisen entlang läuft.

Er soll später wieder im Wald verschwunden sein.

dd/mt