Wohin führt diese Öffnung? Anomalie auf Google Earth wirft Fragen auf – Video

Der bekannte Wahrheitssucher Scott C. Waring hat bei der Untersuchung einer Region Indonesiens etwas Seltsames auf Google Earth gefunden. Auf der Satellitenaufnahme einer Insel entdeckte Waring eine Anomalie, die er als Eingang in eine unterirdische Alien-Basis interpretiert.

Verschwörungstheoretiker Scott C. Waring, der sich für seine wilde Behauptungen einen Namen gemacht hat, glaubt, dass eine von ihm entdeckte Google Earth-Anomalie auf einer indonesischen Insel tatsächlich der Eingang zu einer unterirdischen Alien-Basis sei.

Das Video von dem sogenannten Wahrheitssucher zeigt ein längliches dunklesan der Küste der kleinen Insel.

Das Objekt, das ein einfacher Karten-Fehler sein könnte, scheint für Waring von einem Geheimnis umhüllt zu sein.

„Sehen Sie sich das an, es sieht aus wie eine Art Öffnung oder Eingang in eine unterirdische Basis“, so Waring.

„Es ist völlig unbewohnt – hier sieht man nichts“, kommentiert er seinen Clip.

„Das ist gerade so ein Ort, an dem Außerirdische gerne eine Basis haben würden, weil sie sich nicht viel um die Menschen sorgen müssten“, vermutet der Ufo-Jäger.

Ihm zufolge ist dieser „Eingang“ ungefähr 20 Meter lang und hat einen Durchmesser von 46 Metern.

Alle Interessenten können sich das Objekt unter den Koordinaten 1°13'42.00"S 129°48'49.43"E auf Google Earth anschauen und für sich entscheiden, was das sein könnte.

Meistens werden solche „Entdeckungen“ als Pareidolie-Phänomen bezeichnet: Dabei will man in unbekannten und unerklärlichen Dingen und Mustern vermeintliche Gesichter, vertraute Wesen oder Gegenstände erkennen.

