Klitschko und Box-Legende Holyfield beim Training gefilmt – Video

An den Trainings von Evander Holyfield nehmen unterschiedliche Sportler teil, die in dem Instagram-Video verlinkt sind.

„Das Holyfield-Team bereitet sich auf den Kampf vor“, wurde der Clip betitelt.

Dazu gehören neben dem ehemaligen ukrainischen Boxerauch der US-amerikanischer Boxer Antonio Tarver sowie Holyfields Trainer Anthony Rhoades.

Am 7. Mai hatte Evander Holyfield den Wunsch geäußert, wieder in den Ring zu steigen. Holyfield will genauso wie Mike Tyson, der sein Comeback am 25. April verkündete, Showkämpfe für einen guten Zweck absolvieren.

