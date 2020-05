Weltraumschrott stürzt über Australien ab - Video

Ein seltsames Spektakel hat sich den Australiern am vergangenen Freitag geboten. Plötzlich erhellte sich der Nachthimmel über dem australischen Bundesstaat Victoria. Schuld daran soll ein Stück Weltraummüll gewesen sein.

Mehrere Augenzeugen im australischen Bundesstaat Victoria trauten ihren Augen nicht, als sie am vergangenen Freitag einen hellen Feuerball am Nachthimmel erblickten. Viele teilten Fotos und Videos von dem Ereignis in den sozialen Netzwerken.

Viele glaubten dabei, dass es sich bei dem Objekt um einen Meteor oder eine Sternschuppe handelte.

Laut Sternenbeobachtern gab es allerdings keinen solchen Himmelskörper, der Freitagnacht über den australischen Himmel sauste, wie die Zeitung „Express“ berichtet.

Im Gegensatz zu einem Meteoriten, der beim Eintreten in die Atmosphäre eine helle und kurze Explosion erzeugt, bewegte sich dieses Objekt viel langsamer.

Laut dem Bericht fanden die Astrophysiker heraus, dass es sich dabei um ein Stück Weltraummüll handelte.

