Su-25-Piloten üben für die Siegesparade - Video

Rund 30 Erdkampfflugzeuge des Typs Su-25, darunter auch die neueste Modifikation Su-24SM3, nehmen an den Trainings für die Luftparade anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg teil. Die Siegesparade, die am 9. Mai erfolgt und in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben worden ist, findet am 24. Juni statt.

Die russischen Erdkampfflugzeuge Su-25 „Gratsch“, auf Deutsch „Saatkrähe“, des russischen Militärbezirkes Süd haben mit den Trainings zur Luftparade begonnen, die neben der traditionellen Militärparade am Boden abgehalten wird.

Insgesamt werden in dem südlichen Militärbezirk am 24. Juni zehn Siegesparaden stattfinden, darunter in den Heldenstädten Wolgograd, Kertsch, Noworossijsk, Sewastopol sowie in Rostow am Don, Nowotscherkassk, Stawropol, Wladikawkas, Simferopol und Kaspijsk, wo die Kommandos stationiert sind.

An den Paraden werden nach den Angaben des TV-Senders Swesda mehr als 43.000 Militärs teilnehmen. Mehr als 800 Exemplare modernen und historischer Militärtechnik werden dabei eingesetzt.

An der Luftparade sollen 120 Flugzeuge teilnehmen.

Siegesparade verschoben

Russland hatte Mitte April die Militärparade anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges der Sowjetunion über den Hitlerfaschismus verschoben. Der Präsident Wladimir Putin begründete die Entscheidung mit der Krise um die Coronavirus-Pandemie.

