Gewaltige Explosion im Livestream: Elon Musks Starship-Versuchsrakete explodiert – Video

Rund 30 Erdkampfflugzeuge des Typs Su-25, darunter auch die neueste Modifikation Su-24SM3, nehmen an den Trainings für die Luftparade anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg teil. Die Siegesparade, die am 9. Mai erfolgt und in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben worden ist, findet am 24. Juni statt.