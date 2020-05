Dunkelhäutiger CNN-Journalist wird vor laufender Kamera verhaftet – Video

Bei den Protesten gegen Polizeigewalt aufgrund des gewaltsamen Todes des Afroamerikaners George Floyd wurde am Freitagmorgen ein komplettes CNN-Filmteam von der Polizei verhaftet.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

Wie die Aufnahmen zeigen, werden zuerst demHandschellen angelegt. Später wird auch der Produzent verhaftet. Anschließend muss der Kameramann seine Ausstattung auf den Boden legen. Dabei filmt die Kamera, wie auch ihm Handschellen angelegt werden.

Mittlerweile wurde Jimenez wieder freigelassen.

Nach dem Gespräch mit CNN-Präsidenten Jeff Zucker entschuldigte sich der Gouverneur von Minnesota Tim Walz für das, was passiert war.

Walz sagte, dass die Verhaftungen „inakzeptabel“ seien.

CNN president Jeff Zucker spoke with the Governor of Minnesota Tim Walz after the arrest of the CNN crew.



Walz said he "deeply apologizes" and described the arrests as "unacceptable." — Donie O'Sullivan (@donie) May 29, 2020

Schwere Ausschreitungen in Minneapolis

Floyds Tod bei einem brutalen Polizeieinsatz am Montag war Auslöser der anhaltenden Unruhen in. Demonstranten forderten mehrere Tage in Folge Gerechtigkeit für den Afroamerikaner. Am Freitagmorgen waren in Minneapolis Hunderte Sicherheitskräfte in voller Montur im Einsatz, inklusive Gasmasken, Helmen und Schlagstöcken. Teilnehmer derwappneten sich mit Milch gegen den Einsatz von Tränengas.

Nach Angaben der Behörden kam es bei den Unruhen in Minneapolis zu einer unbekannten Zahl von Festnahmen. Die Nationalgarde teilte mit, mehr als 500 Soldaten seien in die Region entsandt worden.

Tod von Floyd

Der dunkelhäutige US-Amerikaner George Floyd war nach einer Festnahme am Montag gestorben. In den sozialen Netzwerken verbreitete sich ein zehn Minuten langes Video, in dem angeblich der Einsatz zu sehen ist. Der Beamte, der ihn dabei zu Boden drückte, ließ auch dann nicht von ihm ab, als er wiederholt stöhnte, er bekomme keine Luft. Schließlich schloss der unbewaffnete 46-Jährige die Augen.

dd/ae