Zoobesucher rettet Hirsch vor Python – Video

In dem am 30. Mai aufgenommenen Clip ist zu sehen, wie eine Python versucht, einen Hirsch zu verspeisen. Als die Schlange ihre Beute gerade erwürgen will, schlägt der Mann mehrmals mit einem langen Stock auf die Riesenschlange ein und zwingt sie dazu, das Tier freizulassen. Der gerettete Hirsch floh in den Wald.

​Die Reaktion der Leser auf die Aktion des Mannes war gespalten. Einige waren der Meinung, es sei gegen die Natur, wenn sich Menschen in solche Fälle einmischen. Es sei ja natürlich, wenn Tiere einander fressen. Andere glauben, dass die Rettung eines Lebens in jedem Fall richtig ist.

