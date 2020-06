Trump-Drohung sorgt bei Trudeau für 20 Sekunden langes Schweigen vor Kamera – Video

Mit einem ungewöhnlich langen Schweigen reagierte Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf die Frage eines Journalisten nach einer Reaktion auf die Drohung von Donald Trump, die Unruhen in den USA notfalls mit militärischer Gewalt zu stoppen.

Erst nach 21 Sekunden sagte er schließlich: „Wir schauen alle mit Schrecken und Bestürzung auf das, was in den Vereinigten Staaten passiert. Es ist Zeit, die Menschen zusammenzubringen.“

Proteste wegen Polizeigewalt gegen Afroamerikaner

Auf diese Frage reagierte Trudeau bei einer Pressekonferenz am Dienstag zunächst mit konzentriertem Blick, dann schien es, als würde er zum Sprechen ansetzen.

Minneapolis und weitere US-Städte sind nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd Schauplätze von Protesten, die teilweise in erbitterte Straßenschlachten umschlagen. Floyd war am Montag bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen.

Auf einem im Netz veröffentlichten Video war zu sehen, wie Floyd, zu Boden gedrückt, mehrfach um Hilfe flehte, bevor er das Bewusstsein verlor. Für den 46-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät: Im Krankenhaus konnten die Ärzte nur seinen Tod feststellen.

Alle vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurden entlassen, einer von ihnen wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Bei ihm handelt es sich um den weißen Polizisten, der sein Knie minutenlang auf den Hals von Floyd gedrückt hatte. Die Ermittlungen gegen die drei anderen Beamten dauern an.

