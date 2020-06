Ungewöhnliche Schleppaktion in Libyen gefilmt: Mi-35 rollt auf eigenen Rädern über Straße – Video

Im Netz ist ein Video mit einer ausgefallenen Schleppaktion eines Kampfhubschraubers vom Typ Mi-35 in Libyen aufgetaucht. Die Maschine, die unbeschädigt zu sein scheint, wurde unweit der Hauptstadt Tripolis von einem Wagen über eine Straße gezogen.

Die im Internet aufgetauchten Aufnahmen zeigen, wie der tonnenschwere Kampfhubschrauber in Schlangenlinien unterwegs war. Ab und zu geriet die Maschine sogar an den Straßenrand, wo sie Staub aufwirbelte.

Силы ПНС буксируют брошенный ЛНА вертолет в окрестностях Триполи. pic.twitter.com/DH2p4xOHwB — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 5, 2020

​Die Mi-35 wurde am Vorderfahrwerk an ein Fahrzeug befestigt und so über eine Straße gezogen.

Mi-35

Die Mi-35 ist eine, der von russischen Piloten als „fliegender Panzer“ oder als „Krokodil“ (wegen seines Tarnfarbenmusters) bezeichnet wird.

Die Mi-35M mit einer Länge von 16,79 Metern, einem Leergewicht von 8.090 Kilogramm und einem Startgewicht von 10.900 Kilogramm kann eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 315 Stundenkilometern erreichen, wobei die Reisegeschwindigkeit der Maschine bei 260 Stundenkilometern liegt.

Lage in Libyen

Seit dem Sturz und der Ermordung des libyschen Staatschefsim Jahre 2011 steckt Libyen im Kriegschaos und wird von einer Doppelherrschaft geführt.

Die von der UN und EU unterstützte Regierung von Fajis al-Sarradsch in Tripolis kontrolliert den Westen des nordafrikanischen Landes und befindet sich in einer Dauerauseinandersetzung mit der Libyschen Nationalarmee von Chalifa Haftar. Diese kooperiert mit dem vom Volk gewählten Abgeordnetenrat, der im Osten Libyens das Sagen hat. Haftar versucht seit April 2019, die Macht in Tripolis zu ergreifen.

