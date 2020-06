Bei voller Fahrt: Eisenstange löst sich vom Lkw und trifft Bus - Video

Diese Busfahrt wird den Passagieren noch lange in Erinnerung bleiben: Ein vorbeifahrender Lastwagen verliert eine Eisenstange, die die Frontscheibe des Busses durchschlägt. Der Vorfall wurde auf Video festgehalten.

Die Aufnahmen wurden laut den Informationen von der Dashcam, die in dem Bus installiert war, am 16. Mai gemacht, als der Bus in Chongqing im Südwesten Chinas unterwegs war.

Die Bilder zeigen, wie sich ein Teil von einem vorbeifahrendenplötzlich löst und in den Bus einschlägt. Dabei zerbricht es die Frontscheibe und landet in dem Gang zwischen den Sitzreihen.

Der Busfahrer ließ sich von dem Vorfall nicht beirren.

Nach den Angaben des Portals Sohu wurde bei dem Unfall niemand schwer verletzt. Der Busfahrer kam mit Kratzern davon.

dd/mt