Natur schlägt zurück: Kranführer verliert gegen Baum - Video

Diese Sägearbeiten sind schief gegangen: In Indonesien wollten die Arbeiter mithilfe eines Krans nur noch einen Teil des Baumes abtragen, doch der Kranführer verschätze sich dabei maßlos.

In der indonesischen Provinz Ost-Java hat ein Augenzeuge Sägearbeiten in der letzten Woche an einem Baum gefilmt.

Die Aufnahmen zeigen, wie der Kran ein schweres Stück vom Baumstamm hochhievt, doch dann wird ihm die schwere Last zum Verhängnis. Der Kran

Wie die Bilder weiter zeigen, wurde der Kranführer unverletzt aus dem Führerhaus gerettet.

dd/sb