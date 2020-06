Todeskampf: Krokodil zieht badenden Mann unter Wasser – Video

In Indien ist ein Krokodil-Angriff zufällig auf Video festgehalten worden. Als sich zwei Männer im Wasser abkühlen wollten, wurden sie beinahe von einem Reptil getötet.

Der Vorfall ereignete sich laut der Zeitung „Daily Star“ am Kaliasot-Damm in Bhopal in Zentralindien, als zwei Kumpel baden gingen.

Die Aufnahmen zeigen, wie sich Amit Jatav und Gajendra Yadav sorglos im Wasser entspannen. Plötzlich beginnt Amit zu schreien und wird unter Wasser gezogen.

Ein Krokodil soll ihn am Bein erwischt haben. Um seinen Kumpel zu retten, tauchte Gajendra unter und stach das Reptil mit dem Selfie-Stick.

Als das Krokodil schließlich von Amit abließ, wurde dieser von dem Kumpel aus dem Wasser gezogen.

Im Krankenhaus wurde der Verletzte dem Bericht zufolge mit 30 Stichen genäht.

„Wäre mein Freund nicht gewesen, wäre ich mit Sicherheit getötet worden“, soll Amit gegenüber „The Times of India“ gesagt haben.

