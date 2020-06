Wie durch ein Wunder: Lkw zerquetscht Kleinwagen, Insassen überleben – Video

Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie ein Lastwagen ungebremst in ein Auto kracht und dieses gegen einen Betonmischer drückt. Der Unfall ereignete sich nach den Angaben der Zeitung „Daily Mail“ am Montag in der Provinz Fujian im Südosten Chinas.

Während sich das weiße Auto mitten auf einer Straße hinter einembefand, raste ein Lastwagen von hinten auf dieses zu. Dabei wird der Pkw zwischen den beiden Fahrzeugen fast platt gemacht.

Die Feuerwehr sowie die Polizei wurden zu dem Unfallort gerufen.

Laut der Polizei soll der Lastwagen-Fahrer die Straßenlage übersehen haben und mit dem Auto kollidiert sein.

Der Fahrer und sein Beifahrer, die sich in dem weißen Fahrzeug befanden, zogen sich Verletzungen zu.

Den Angaben der lokalen Polizei zufolge ist ihr Zustand stabil.

Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen.

dd/ae