Urlauber kriegen Gänsehaut: Hai taucht am beliebten Touristenstrand Kroatiens auf - Video

Am Wochenende ist vor der Küste der kroatischen Stadt Dubrovnik ein Hai gesichtet worden. Dabei war sogar die Finne des Tieres, die aus dem Wasser ragte, zu beobachten.

Ein Video von dem Zwischenfall am Samstag, der sich vor dem von Touristen so beliebten „Cobapabana“-Strand in Dubrovnik ereignete, wurde kürzlich auf Facebook veröffentlicht.

Auf den Aufnahmen erkennt man, wie sich ein dunkler Schatten vor dem Strand hin und her bewegt, dann ragt sogar dieaus dem Wasser.

Laut Medienberichten forderte die örtliche Polizei alle Badegäste dazu auf, umgehend das Wasser zu verlassen.

Kurz darauf verschwand das Tier in der Tiefe des Meeres. Verletzt wurde dabei niemand.

dd/tm