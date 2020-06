Hausgroßes Gletscher-Stück bricht in Alaska direkt vor Touristen-Boot ab - Video

Der einzigartige Moment wurde laut der Zeitung „Daily Mail“ am 13. Juni in Alaska gefilmt. Während eines Ausfluges beobachteten die Touristen, wie ein Stück Eis vom Aialik-Gletscher abbrach und ins Wasser stürzte.

„Jetzt geht's los!“, ruft sogar ein Mann auf dem Boot.

Die Bootspassagiere verfolgten die einzigartigen Naturszenen sogar mit Klatschen und Jubel.

Dabei erkennt man, wie sich danach eine Welle zu bilden beginnt.

Der Aialik-Gletscher ist ein etwa sieben Kilometer langer, von dem großen Gletschergebiet Harding Icefield gespeister Gletscher auf der Kenai-Halbinsel in Alaska. Im Gegensatz zu vielen anderen Gletschern hat er in den vergangenen hundert Jahren kaum an Masse verloren.

dd/mt