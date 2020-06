Lkw verliert Reifen bei voller Fahrt: Fahrzeug-Detail tötet beinahe Passanten - Video

Am 1. Juli stimmt Russland über die größte Verfassungsreform seit 1993 ab. Am umstrittensten gilt eine mögliche Annullierung der Amtszeiten des Präsidenten. Will Wladimir Putin etwa seine Macht erhalten? Wovon wird die Nachfolger-Frage abhängen? Darüber will Sputnik mit Hubert Seipel, dem Autor des Buches „Putin: Innenansichten der Macht“ sprechen.