Halsschmuck gegen Corona-Ansteckung: Nasa präsentiert neues Gerät in Video

Der High-Tech-Anhänger, der an einer Kette am Hals befestigt wird, funktioniert ganz einfach. Das Gadget verfügt über einen Infrarot-Sensor, der Handbewegungen erkennt. Falls der Nutzer versucht, sich ins Gesicht zu fassen, beginnt das Gerät zu vibrieren. Dies könnte das Risiko einer Corona-Infektion reduzieren.

Zur Veranschaulichung dieses Funktionsprinzips veröffentlichte das Jet Propulsion Laboratory ein Video.

Der Anhänger soll laut der Nasa keinesfalls als Ersatz für Schutzmasken oder ähnliches Schutzzubehör verstanden werden.

Zuvor hatte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in einer Erklärung mitgeteilt, dass sich die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie in der Welt trotz der Verbesserung der Lage in einigen Ländern weiter beschleunige.

Coronavirus

Die Corona-Pandemie begann um den Jahreswechsel in der chinesischen Millionenmetropole. Der neuartige Erreger Sars-CoV-2 kann die Lungenerkrankung Covid-19 auslösen, die vor allem bei älteren oder immungeschwächten Patienten tödlich verlaufen kann.

Nach sechs Monaten sind laut einem Bericht der WHO vom Dienstag weltweit mehr als zehn Millionen Infektionsfälle und über 500.000 Todesfälle registriert worden.

