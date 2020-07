Mehr Komfort gewünscht: Türkischer Paragleiter hebt mit Sofa und Fernseher ab – Video

Ein Paragleiter aus der Türkei hat eine verrückte Idee in die Tat umgesetzt und ist mit seinem roten Ledersofa und einem Fernseher in die Luft gestiegen. Der unglaubliche Stunt wurde auf Video aufgenommen.

Hasan Kaval aus der türkischen Stadt Izmir hat für seinen Stunt einen Metallrahmen an ein rotes Ledersofa angebracht, an dem er einen Fallschirm, Räder, eine Lampe sowie einen Fernseher befestigte.

Mit all diesem Komfort stieg er am 2. Juli in Oludeniz in der türkischen Provinz Muğla im Südwesten des Landes in die Luft.

Mitten im Flug tauschte er seine Schuhe gegen Hausschuhe aus und schaltete den Fernseher ein.

Als würde er gemütlich zu Hause auf dem Sofa sitzen und nicht hoch in den Wolken fliegen, gönnte er sich einen Softdrink und eine Packung Chips dazu.

„Ich fühlte mich so gut und entspannt“, zitiert die Zeitung „Daily Mail“ den Extremsportler.

Der Flug endete mit einer sicheren Landung.

dd/ae