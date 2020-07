Massiger Bulle fährt im Cabrio durch Südfrankreich: Tier auf Autobahn gefilmt – Video

Die ungewöhnlichen Bilder wurden nach den Angaben der Zeitung „Daily Mail“ am 5. Juli in der Nähe von Le Cailar in der Camargue gemacht.

Auf den Amateuraufnahmen sieht man einen großen schwarzen Bullen, der auf dem Rücksitz eines silbernen Cabriolets steht. Dabei dreht das Tier seinen Kopf in Richtung des Flimers, als dieser an dem Cabrio vorbeifährt.

Laut Chérie FM Grand Sud handelt es sich bei dem Tier um einen rund 400 Kilogramm schweren Bullen. Das Tier soll seinem Besitzer entlaufen sein. In dem Wagen wurde der gefundene Bulle schließlich wieder nach Hause gebracht.

