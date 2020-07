Frachtflieger Il-76 in Aktion: Start und Landung auf Erdpiste - Video

Die Übungen fanden in dem russischen Gebiet Twer statt. Dabei mussten die Piloten mit einem Transportflugzeug des Typs Il-76MD von einer Erdpiste zuerst in die Luft aufsteigen und dann die Maschine auf dieser wieder landen.

Die veröffentlichten Aufnahmen zeigen, wie eine Il-76MD von dereines Trainingsplatzes auf eine Erdpiste rollt, von wo aus die Maschine erfolgreich in die Luft aufsteigt.

Nach diesem Manöver folgt auch eine erfolgreiche Landung.

Es wird betont, dass die Piloten dabei selbstständig das Verhältnis zwischen dem Gewicht der Maschine, ihrer Geschwindigkeit und Abfanghöhe errechnen sollten.

Il-76

Die Iljuschin Il-76 (NATO-Codename: „Candid“) ist ein schweres Transportflugzeug, das in der Sowjetunion entwickelt wurde und bis heute in Russland hergestellt wird. Das Flugzeug ist in der Lage, schweres militärisches Gerät wie Panzer und Geschütze zu transportieren.

Die Maschine kann mit 500-Kilogramm-Freifallbomben bewaffnet werden. Außerdem können an dem Flugzeug zwei 23-mm-Maschinenkanonen vom Typ Grjasew-Schipunow GSch-23 installiert werden.

Für die Selbstverteidigung ist der Flieger mit sechs Radarwarnsensoren, einer IFF-Antenne sowie zwei Täuschkörperwerfern ausgestattet.

dd/mt