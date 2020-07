Luftbetankung russischer Su-30SM und Su-24M gefilmt – spektakuläres Video

Im Video sind die Crews der Mehrzweckkampfflugzeuge Su-30SM und der taktischen Bomber Su-24M am Himmel über der Krim-Halbinsel zu sehen. Die Maschinen wurden mittels des Lufttankers vom Typ Il-78 nachgetankt.

Die Tank-Übungen wurden abwechselnd in der erlaubten Mindestens- und Maximalhöhe durchgeführt. Die Distanz zwischen den Flugzeugen betrug während des Manövers nicht mehr als zehn bis zwölf Meter.

Zwei Flugzeuge Su-30SM und zwei Maschinen Su-24M waren Teil der Übung.