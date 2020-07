Taube schwebt erstarrt in der Luft: Augenzeugen fassungslos - Video

In den sozialen Netzwerken ist ein Video aufgetaucht, das eine weiße Taube zeigt, die scheinbar in der Luft erstarrt zu schweben scheint. Der Clip sorgte für wilde Spekulationen unter Internet-Usern.

Die verblüffenden Aufnahmen wurden am 9. Juli in der Gemeinde Tuluá in Kolumbien von einem Einheimischen gemacht.

Comentan que esto ocurrió en Tuluá Valle, una paloma pareciera haber quedado detenida en el tiempo....

Aparentemente no se observan cables donde pudiera estar atorada ¿Que crees que ocurrió aquí?#MisteriosChingones pic.twitter.com/BGJ9NeReaG — ★·.·´HeChIzErO`·.·★ ® (@Hechizero_38) July 9, 2020

​Ursprünglich wurde der Clip von dem Twitter-User Hechizero veröffentlicht. Die Amateuraufnahmen zeigen eine weiße Taube, die bewegungslos in der Luft zu schweben scheint.

Neugierige Passanten sowie von dem ungewöhnlichen Anblick gefesselte Verkehrsteilnehmer hielten sogar an, um sich den Vogel genauer anzuschauen.

Im Netz teilten die Zuschauer ihre Meinungen zu dem Video.

„Es ist ein Fehler in der Matrix“, scherzte ein User.

„Drohnen, es ist ein Vogeldrohne, so ist es“, vermutete ein anderer Nutzer.

Andere Zuschauer glauben dabei, dass der Vogel sich in den dünnen Drähten verfangen habe, die in dem Video nicht zu sehen sind.

Zuvor war ein ähnlicher Clip im Netz erschienen, der einen Vogel im US-Bundesstaat New Mexico in der Luft erstarrt schweben zeigte.

Laut einer Untersuchung der Stanford University, können Vögel bewegungslos in der Luft bleiben, wenn sie die gleiche Geschwindigkeit wie der ihnen entgegenblasende Wind haben.

