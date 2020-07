Blutiger Kampf ums Überleben: Hai zerfleischt Delfin vor US-Strand – Video

Diese brutale Szene hat sich nur wenige Meter vor der Küste von New Jersey abgespielt. Ein Strandbesucher konnte auf Video festhalten, wie ein Hai einen Delfin zerfleischte. Dabei färbte sich das Meer blutrot.

Dieser blutige Kampf ums Überleben wurde am Donnerstag vor dem Strand von Long Beach Island in New Jersey von einem Augenzeugen gefilmt.

Die Amateuraufnahmen zeigen zuerst, wie zwei Rückenflossen aus dem Wasser ragen. Während des Kampfes verliert der Delfin immer mehr Blut, sodass sich das Meer rot färbt.

Später wurden die Überreste des Delfins an den Strand geschwemmt.

Normalerweise können sichgegen ihre Fressfeinde in Ozean gut verteidigen, indem sie mit ihren harten und langen Schnauzen den weichen Unterbauch des Angreifers attackieren.

Nach Angaben der Zeitung „Daily Star“ gab es jedoch unbestätigte Berichte, dass der in New Jersey angegriffene Delfin von einem Bootspropeller verletzt worden war. Seine Wunde soll eine Blutspur hinterlassen haben, die die Haie anlockte.

dd/sb