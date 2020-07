Bootsausflügler staunen nicht schlecht: Plötzlich rast ein Jeep an ihnen vorbei – Video

An einem See im US-Bundesstaat Arizona haben Ausflügler ein ungewöhnliches Wasserfahrzeug beobachtet. Geschickt manövrierte ein schwimmender Jeep zwischen den Booten.

Bei einem Aufenthalt an dem Havasu Lake im US-Bundesstaat Arizona hat ein Augenzeuge ein seltenes Wasserfahrzeug gefilmt.

Derwar dem Portal ViralHog zufolge am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag in den USA, an dem See mit seiner Frau feiern, als er einenerblickte.

Die veröffentlichten Aufnahmen zeigen, wie wendig ein Jeep-Amphibienfahrzeug zwischen anderen Booten manövriert.

„Es waren viele tolle Boote unterwegs. Hin und wieder tauchten einzigartig aussehende Boote auf, wie dieses Jeep-Amphibienboot", wird der Zeuge von dem Portal zitiert.

dd/ae