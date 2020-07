Massenkarambolage in Weißrussland: Gleich mehrere Panzerwagen ineinander gefahren – Video

In der weißrussischen Hauptstadt Minsk ist es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall gekommen, in den gleich drei Panzerwagen verwickelt waren. Ein Video von dem Aufprallmoment tauchte kürzlich im Netz auf.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Minsk, als das Militärgerät zur Probe für den Tag der Luftlande- und Spezialtruppen unterwegs war, der in Weißrussland am 1. August begangen wird.

Die Aufnahmen, die den Unfall zeigen, sollen aus einem Bus stammen. Ein Fahrgast filmte den Zusammenstoß mehrerer Panzerwagen.

Dabei hört man die Stimme des Filmers aus dem Off. Dem Mann zufolge soll dabei ein Soldat mit dem Kopf hart aufgeschlagen sein.

„Ein Fahrer des Schützenpanzerwagens vom Typ BTR-80 hat das vor ihm fahrende Fahrzeug erfasst, als dieses vor der Straßenverengung bremste”, erklärte die Vertreterin des weißrussischen Verteidigungsministeriums Natalja Gawrusik.

Sie betonte, dass die Panzerwagen wie üblich mit wenig Abstand durch die Stadt fuhren. Dies sei mit den Bemühungen verbunden, weniger Störungen im Straßenverkehr zu verursachen.

dd/ae