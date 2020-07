Á la Matroschka: Weltgrößtes Turbopropflugzeug mit besonderer MiG-29-Fracht - Video

Ein Kampfflugzeug des Typs MiG-29 wurde von der Transportmaschine An-22 aus dem Gebiet Moskau in die Region Twer gebracht. Ein Video von dem Einsatz wurde von dem russischen TV-Sender Swesda veröffentlicht.

Die MiG-29 wurde für den Transport auseinandergenommen. Derdes Kampfjets wurde dabei in dem Inneren des Transportflugzeuges befestigt, das hintere Flugzeugteil und die Flügel wurden in speziellen Einlagen verstaut.

Nach dem Transport der MiG-29 auf den Flugplatz Migalowo in der Region Twer soll das Kampfflugzeug von den Spezialisten des Fliegeringenieurdienstes zusammengebaut werden.

MiG-29

Die MiG-29 (NATO-Codename: Fulcrum) ist ein noch zu Sowjetzeiten gebautes Mehrzweckkampfflugzeug der 4. Generation, das am 6. Oktober 1977 zu seinem Erstflug gestartet war.

Der Kampfjet wurde entwickelt, um diezu erlangen, und ist zur Vernichtung von Kleinbodenzielen bestimmt.

Zu den Hauptmodellen des Kampfjets gehören: MiG-29SMT, MiG-29UB und MiG-29K/KUB.

Die Jets sind in den Ländern des postsowjetischen Raums, Osteuropas, des Nahen Ostens und Asiens in Dienst. Die Maschinen nahmen an zahlreichen Militärkonflikten teil.

dd/tm