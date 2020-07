Französischer Rafale-Jet beim Touchdown in Indien gefilmt – Video

Am Mittwoch gab Singh bekannt, dass fünf Rafale-Jets sicher auf dem Luftwaffenstützpunkt in Ambala gelandet sind. Ihm zufolge ist das „der Beginn einer neuen Ära“ in der indischen Militärgeschichte.

The Touchdown of Rafale at Ambala. pic.twitter.com/e3OFQa1bZY — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 29, 2020

Die drei Ein- und zwei Doppelsitzer waren am Montag in Merignac bei Bordeaux zu ihremgestartet.

Indien hatte 2016 insgesamt 36 Rafale im Wert von 7,8 Milliarden Euro bestellt, deren Lieferung nun beginnt.

Laut der Botschaft Indiens in Frankreich soll die Lieferung der Maschinen Ende 2021 abgeschlossen sein.

dd/sb