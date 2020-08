Gewehr am Limit: Wie lange hält eine Kalaschnikow ein Dauerfeuer aus? - Video

Der weltweit einmalige Ekranoplan „Lun“ ist am Freitag in den Militär-Freizeitpark „Patriot“ in der Stadt Derbent in der nordkaukasischen Teilrepublik Dagestan abtransportiert worden. Der Transport des einzigartigen Flugzeuges über dem Kaspischen Meer dauerte 14 Stunden lang, wie das Portal Rg.ru berichtet.