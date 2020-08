Österreicher springt mit Vespa vom Tiroler Staudamm – Video

Der Österreicher Günter Schachermayr hat einen irren Stunt geliefert, in dem er von einem Staudamm in Tirol mit seiner Vespa hinunterstürzte. Die haarsträubenden Aufnahmen veröffentlichte der Stuntman auf YouTube.

Am Samstag stürzte Günter Schachermayr auf seiner Vespa vom Schlegeisspeicher in Tirol in die Tiefe.

Der Stuntman sowie sein Fahrzeug waren aber mit einem Seil befestigt.

Mit dieser Aktion wollte es Schachermayr ins Guinness Buch der Rekorde schaffen. Dabei musste der Österreicher mit seinem Gefährt an der Mauer entlang schwingen.

Ob er tatsächlich ins Buch der Rekorde kommen wird, bleibt vorerst unklar.

dd/ae