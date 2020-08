Augenzeuge filmt Inferno in China: Hochspannungsleitung steht nach Blitzschlag in Flammen – Video

Den unglaublichen Moment eines Blitzeinschlags in ein Hochhaus in China ist auf Video festgehalten worden. Dabei traf die Entladung eine Hochspannungsleitung und sorgte für ein gefährliches Schauspiel.

Augenzeugen in unterschiedlichen Teilen der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning nahmen am Montag einen heftigen Blitzeinschlag auf. In den Videos hört man zuerst einen lauten Knall, wonach ein Brand ausbricht.

Die Explosion forderte Medienberichten zufolge keine Opfer. Der Vorfall sorgte weder für die Beschädigung öffentlicher Einrichtungen noch der örtlichen Stromversorgung.

Die Stadt Shenyang mit rund acht Millionen Einwohnern im Nordosten Chinas wurde diese Woche von heftigen Regenfällen heimgesucht.

Das Wetteramt gab am Montag sogar eine rote Warnung für Regenstürme in der Stadt aus.

dd/sb