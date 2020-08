Chinesische Su-30-Jets auf spektakulärer Zehn-Stunden-Mission gefilmt – Video

Auf das Video des Zehn Stunden dauernden Trainingsflugs von chinesischen Kampfjets Su-30MKK wurde das Portal „The Drive“aufmerksam. Die Jets aus russischer Produktion stiegen von der Flugbasis Suixi-Nanning in Südchina in die Luft, flogen bis zu den Spratly-Inseln und kehrten zurück. Auf dieser Mission mussten die Maschinen in der Luft betankt werden.

Die Aufnahmen zeigen unter anderem, wie ein Pilot während des Fluges seinen Hunger stillt.

In dem Bericht wird betont, dass dies eine beeindruckende Illustration der Möglichkeiten der chinesischen Luftstreitkräfte in der Region seien, wo dieunternehmen.

Einige Kampfjets sind dem Portal zufolge mit russischen Luft-Luft-Raketen R27 und R-77 bestückt.

1999 hatte China laut dem Bericht 76 Su-30MKK-Kampfjets bestellt. Diese Maschinen sind die Exportversion der Su-30MK-Jets, wobei der Buchstabe „K“ in der Bezeichnung für „kommerziell“ steht.

Der für China entwickelte Kampfjet trägt mehr Waffen als die Grundversion Su-30. Auf maritime Missionen ausgelegt, nutzt die Su-30MKK den Flugkörper Ch-31 als Hauptwaffe. Das ist eine in Russland entwickelte Antischiffsrakete. Mit einem 100 Kilogramn schweren Gefechtskopf bestückt, schlägt die Lenkwaffe mit Mach 3 ins Ziel ein.

dd/sb