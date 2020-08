Rennboot fliegt nach Kollision durch die Luft: Kind kommt ums Leben – Video

Eine Augenzeugin hat während einer Show in Finnland ein Unglück gefilmt. Bei einer Veranstaltung im Hafen der Gemeinde Hanko am Samstag kam es zu einer tödlichen Bootskollision, bei der ein Kind starb.

Amateuraufnahmen aus dem Netz zeigen einen dramatischen Bootsunfall in Finnland. In dem Clip erkennt man, wie das Rennboot zuerst mit hoher Geschwindigkeit in ein Freizeitboot kracht und dann durch die Luft fliegt.

Dem Portal Yle zufolge kam dabei einums Leben. Laut den Polizeiangaben starb es, als ein Rennboot während eines Events im Hafen der Gemeinde Hanko mit einem Freizeitboot kollidierte. Demnach befand sich neben dem Kind in dem Freizeitboot auch eine weitere Person, die verletzt wurde.

Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Die Veranstaltung wurde dem Portal zufolge abgebrochen.​

dd/ae