Riesige Feuersäule ausgestoßen: Weitere gewaltige Tankstellen-Explosion in Südrussland – Video

Eine Tankstelle in der südrussischen Stadt Wolgograd ist am Montagvormittag explodiert. Der Vorfall wurde auf Video festgehalten.

Nach den Angaben des Katastrophenschutzministeriums soll dort ein Gasbehälter in die Luft geflogen sein.

Bei der Explosion an einer Tankstelle in der Stadt Wolgograd sind zwölf Menschen verletzt worden. Zehn davon wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Gaswagen-Fahrer befindet sich auf der Intensivstation.

Der Brand an der Tankstelle wurde gelöscht. Nun wird den Ursachen des Unfalls nachgegangen.

In den sozialen Netzwerken teilen die Einwohner der naheliegenden Wohnhäuser, dass dieder Explosion sogar Glasscheiben zersplittern ließ.

Anfang August war eine Autogas-Tankstelle in der südrussischen Region Krasnodar explodiert. Dabei gerieten zwei Autos in Brand, zwei Menschen wurden verletzt. Das Feuer von der Explosion erfasste 300 Quadratmeter.

dd/ae