Halbnackt und blutüberströmt: Männer schwingen bedrohlich Kettensägen am Strand – Video

An einem Strand in Toronto haben Badegäste angsteinflößende Aufnahmen gemacht. Zwei halbnackte und blutüberströmte Männer liefen dort mit hochgedrehten Kettensägen herum und versetzten Strandbesucher in Todesangst.

Am Cherry Beach in Toronto spielten sich am vergangenen Wochenende bizarre Szenen ab.

Plötzlich tauchten vor den Badegästen Männer mit Kettensägen auf und versetzen alle in Panik.

Ein Video von dem Vorfall kursiert derzeit im Netz.

Die Aufnahmen zeigen unter anderem, wie die Männer die Badegäste anbrüllen und sie mit Kettensägen verschrecken.

Nach den Angaben der Zeitung „NYPost“ war die örtliche Polizei gegen 10 Uhr morgens wegen eines Kampfes, in den eine große Menschengruppe verwickelt war, in den Park am Meer gerufen worden.

Die zwei Männer wurden schließlich verhaftet, nachdem sie mit Waffen zum Tatort zurückgekehrt waren.

Ein anderes Video zeigt die beiden bereits mit Handschellen am Boden.

Die Polizei gab die Identität der Männer nicht bekannt.

dd/sb